Дальнобойщики. Серия 19
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Дальнобойщики (сериал, 2001) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн

9.62001, Дальнобойщики. Серия 19
Боевики, Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В любое время суток, в жару и в лютую стужу они колесят по дорогам нашей страны, выполняя нелегкую и подчас очень опасную работу. Дальнобойщики, для них каждый рейс — это не только пункт назначения, но и новые встречи, неожиданные трудности, нечаянные радости, риск и везение, и конечно — новые истории, правдивые и невероятные!

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дальнобойщики»