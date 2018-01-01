Дальнобойщики (сериал, 2001) сезон 1 смотреть онлайн

На трассе длиною в жизнь: культовое роуд-муви начала нулевых. Вспоминаем классику российских сериалов вместе с онлайн-кинотеатром Wink: смотреть «Дальнобойщики», 1 сезон можно на нашем портале!



В первом сезоне мы знакомимся с Федором Ивановичем, опытным водителем-дальнобойщиком, который внезапно остался без напарника. Теперь делить баранку Иванычу придется с молодым весельчаком Сашком Коровиным. В обычной жизни эти двое никогда бы не нашли общий язык, но долгие совместные рейсы по России со временем помогают им стать одной командой. Их путь полон неожиданных событий: от столкновений с преступниками и коррумпированными полицейскими до встреч и дружбы с такими же трудягами. Каждый рейс — это испытание, которое проверяет их на прочность и демонстрирует силу духа и мужество.



Если вы ищете душевные истории о буднях настоящих мужчин


