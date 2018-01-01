Дальнобойщики (сериал, 2001) сезон 1 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
На трассе длиною в жизнь: культовое роуд-муви начала нулевых. Вспоминаем классику российских сериалов вместе с онлайн-кинотеатром Wink: смотреть «Дальнобойщики», 1 сезон можно на нашем портале!
В первом сезоне мы знакомимся с Федором Ивановичем, опытным водителем-дальнобойщиком, который внезапно остался без напарника. Теперь делить баранку Иванычу придется с молодым весельчаком Сашком Коровиным. В обычной жизни эти двое никогда бы не нашли общий язык, но долгие совместные рейсы по России со временем помогают им стать одной командой. Их путь полон неожиданных событий: от столкновений с преступниками и коррумпированными полицейскими до встреч и дружбы с такими же трудягами. Каждый рейс — это испытание, которое проверяет их на прочность и демонстрирует силу духа и мужество.
Рейтинг
- ЮКРежиссёр
Юрий
Кузьменко
- ГНРежиссёр
Георгий
Николаенко
- Актёр
Владимир
Гостюхин
- Актёр
Владислав
Галкин
- НЕАктриса
Наталья
Егорова
- ВЯАктёр
Вадим
Яцук
- ВЯАктёр
Виктор
Яцук
- Актриса
Дарья
Михайлова
- ОЛАктриса
Ольга
Лысак
- ПЗАктёр
Пётр
Зайченко
- СУАктёр
Сергей
Угрюмов
- ЕААктёр
Ервант
Арзуманян
- ЮССценарист
Юрий
Солодов
- ДВСценарист
Дмитрий
Воронков
- Сценарист
Александр
Велединский
- ВАПродюсер
Владилен
Арсеньев
- АППродюсер
Александр
Потемкин
- АКПродюсер
Андрей
Каморин
- АМПродюсер
Александр
Малыгин
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Казанцев
- АКАктёр дубляжа
Александр
Комлев
- ОВАктёр дубляжа
Олег
Вирозуб
- АЩХудожник
Александр
Щурихин
- НПХудожница
Наталия
Пустовая
- ВОМонтажёр
Валентина
Олейник
- ВПОператор
Владимир
Панков
- СТКомпозитор
Сергей
Трофимов
- ГНКомпозитор
Георгий
Николаенко
- АПКомпозитор
Александр
Пантыкин