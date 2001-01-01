WinkСериалыДальнобойщики1-й сезон12-я серия
Дальнобойщики (сериал, 2001) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
9.62001, Дальнобойщики. Серия 12
Боевик, Комедия18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В любое время суток, в жару и в лютую стужу они колесят по дорогам нашей страны, выполняя нелегкую и подчас очень опасную работу. Дальнобойщики, для них каждый рейс — это не только пункт назначения, но и новые встречи, неожиданные трудности, нечаянные радости, риск и везение, и конечно — новые истории, правдивые и невероятные!
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ЮКРежиссёр
Юрий
Кузьменко
- ГНРежиссёр
Георгий
Николаенко
- Актёр
Владимир
Гостюхин
- Актёр
Владислав
Галкин
- НЕАктриса
Наталья
Егорова
- ВЯАктёр
Вадим
Яцук
- ВЯАктёр
Виктор
Яцук
- Актриса
Дарья
Михайлова
- ОЛАктриса
Ольга
Лысак
- ПЗАктёр
Пётр
Зайченко
- СУАктёр
Сергей
Угрюмов
- ЕААктёр
Ервант
Арзуманян
- ЮССценарист
Юрий
Солодов
- ДВСценарист
Дмитрий
Воронков
- Сценарист
Александр
Велединский
- ВАПродюсер
Владилен
Арсеньев
- АППродюсер
Александр
Потемкин
- АКПродюсер
Андрей
Каморин
- АМПродюсер
Александр
Малыгин
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Казанцев
- АКАктёр дубляжа
Александр
Комлев
- ОВАктёр дубляжа
Олег
Вирозуб
- АЩХудожник
Александр
Щурихин
- НПХудожница
Наталия
Пустовая
- ВОМонтажёр
Валентина
Олейник
- ВПОператор
Владимир
Панков
- СТКомпозитор
Сергей
Трофимов
- ГНКомпозитор
Георгий
Николаенко
- АПКомпозитор
Александр
Пантыкин