Они шли на Восток (сериал, 1964) смотреть онлайн
1964, Они шли на Восток 1 сезон
Драма, Военный12+
Сезоны и серии
О сериале
Солдаты и офицеры итальянских дивизий шли на Восток, к Москве. Дорого стоил оккупантам каждый их шаг. В этом походе погибает молодой солдат - крестьянин Бадзокки... На Дону итальянцы переходят к обороне. Немцы отшвыривают их с дороги, давят под колесами обмороженных, раненых «союзников». Среди отступающих - старшина Габриэлли. Ему не суждено больше увидеть родину: после многодневного мучительного продвижения Габриэлли замерзнет в пустынном поле...
СтранаИталия, СССР
ЖанрВоенный, Исторический, Драма
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ДДРежиссёр
Джузеппе
Де Сантис
- ДВРежиссёр
Дмитрий
Васильев
- АКАктёр
Артур
Кеннеди
- ЖПАктриса
Жанна
Прохоренко
- РПАктёр
Раффаель
Пизу
- Актриса
Татьяна
Самойлова
- АКАктёр
Андреа
Кекки
- РКАктёр
Риккардо
Куччолла
- ВСАктёр
Валерий
Сомов
- ПФАктёр
Питер
Фальк
- НВАктёр
Нино
Винджелли
- Актёр
Лев
Прыгунов
- ГМАктёр
Григорий
Михайлов
- ИПАктёр
И.
Парамонов
- ДПАктёр
Джино
Перниче
- БКАктёр
Борис
Кожухов
- ВПАктёр
Винченцо
Полицци
- ЭДСценарист
Эннио
Де Кончини
- ДДСценарист
Джузеппе
Де Сантис
- СССценарист
Сергей
Смирнов
- КММонтажёр
Клавдия
Москвина
- МСМонтажёр
Марио
Серандреи
- АТКомпозитор
Армандо
Тровайоли