Они шли на Восток (сериал, 1964) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Солдаты и офицеры итальянских дивизий шли на Восток, к Москве. Дорого стоил оккупантам каждый их шаг. В этом походе погибает молодой солдат - крестьянин Бадзокки... На Дону итальянцы переходят к обороне. Немцы отшвыривают их с дороги, давят под колесами обмороженных, раненых «союзников». Среди отступающих - старшина Габриэлли. Ему не суждено больше увидеть родину: после многодневного мучительного продвижения Габриэлли замерзнет в пустынном поле...

