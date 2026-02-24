Они шли на Восток (сериал, 1964) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Они шли на Восток. Сезон 1. Серия 2
1964, Они шли на Восток. Сезон 1. Серия 2
Драма, Военный
О сериале

Солдаты и офицеры итальянских дивизий шли на Восток, к Москве. Дорого стоил оккупантам каждый их шаг. В этом походе погибает молодой солдат - крестьянин Бадзокки... На Дону итальянцы переходят к обороне. Немцы отшвыривают их с дороги, давят под колесами обмороженных, раненых «союзников». Среди отступающих - старшина Габриэлли. Ему не суждено больше увидеть родину: после многодневного мучительного продвижения Габриэлли замерзнет в пустынном поле...

Страна
Италия, СССР
Жанр
Военный, Исторический, Драма
58 мин
58 мин / 00:58

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb

