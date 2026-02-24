Они шли на Восток. Сезон 1. Серия 1
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Они шли на Восток (сериал, 1964) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.61964, Они шли на Восток. Сезон 1. Серия 1
Драма, Военный18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Солдаты и офицеры итальянских дивизий шли на Восток, к Москве. Дорого стоил оккупантам каждый их шаг. В этом походе погибает молодой солдат - крестьянин Бадзокки... На Дону итальянцы переходят к обороне. Немцы отшвыривают их с дороги, давят под колесами обмороженных, раненых «союзников». Среди отступающих - старшина Габриэлли. Ему не суждено больше увидеть родину: после многодневного мучительного продвижения Габриэлли замерзнет в пустынном поле...

Страна
СССР, Италия
Жанр
Военный, Исторический, Драма
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Они шли на Восток»