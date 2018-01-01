Wink
Сериалы
Они шли на Восток
Актёры и съёмочная группа сериала «Они шли на Восток»

Режиссёры

Джузеппе Де Сантис

Giuseppe De Santis
Режиссёр
Дмитрий Васильев

Режиссёр

Актёры

Артур Кеннеди

Arthur Kennedy
АктёрФерро Мария Ферри
Жанна Прохоренко

АктрисаКатя
Раффаель Пизу

Raffaele Pisu
АктёрГабриелли
Татьяна Самойлова

АктрисаСоня
Андреа Кекки

Andrea Checchi
АктёрСермонти
Риккардо Куччолла

Riccardo Cucciolla
АктёрСанна
Валерий Сомов

АктёрГиулиани
Питер Фальк

Peter Falk
Актёркапитан
Нино Винджелли

Nino Vingelli
АктёрАмальфитано
Лев Прыгунов

АктёрБаззоччи
Григорий Михайлов

Актёррусский партизан
И. Парамонов

Актёрнемецкий дезертир
Джино Перниче

Gino Pernice
АктёрКоллиди
Борис Кожухов

Актёрмайор
Винченцо Полицци

Актёрсицилиец

Сценаристы

Эннио Де Кончини

Ennio De Concini
Сценарист
Джузеппе Де Сантис

Giuseppe De Santis
Сценарист
Сергей Смирнов

Сценарист

Монтажёры

Клавдия Москвина

Монтажёр
Марио Серандреи

Mario Serandrei
Монтажёр

Композиторы

Армандо Тровайоли

Armando Trovajoli
Композитор