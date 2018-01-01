WinkСериалыОни шли на ВостокАктёры и съёмочная группа сериала «Они шли на Восток»
Актёры и съёмочная группа сериала «Они шли на Восток»
Актёры
АктёрФерро Мария Ферри
Артур КеннедиArthur Kennedy
АктрисаКатя
Жанна Прохоренко
АктёрГабриелли
Раффаель ПизуRaffaele Pisu
АктрисаСоня
Татьяна Самойлова
АктёрСермонти
Андреа КеккиAndrea Checchi
АктёрСанна
Риккардо КуччоллаRiccardo Cucciolla
АктёрГиулиани
Валерий Сомов
Актёркапитан
Питер ФалькPeter Falk
АктёрАмальфитано
Нино ВинджеллиNino Vingelli
АктёрБаззоччи
Лев Прыгунов
Актёррусский партизан
Григорий Михайлов
Актёрнемецкий дезертир
И. Парамонов
АктёрКоллиди
Джино ПерничеGino Pernice
Актёрмайор
Борис Кожухов
Актёрсицилиец