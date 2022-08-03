Майские звезды (фильм, 1959) смотреть онлайн

Четыре новеллы о людях, живущих в послевоенной Праге. Генерал, случайно зайдя в один из домов, встречает мальчика, который напоминает ему о блокаде и потерянной семье. Сапeр, заглянувший в школу за мелом, влюбляется в учительницу. Мужчина, вернувшись из Освенцима, обнаруживает, что его квартиру занял судетский немец, стреляющий по прохожим. Сержант, вспомнив довоенную профессию, просит уступить ему место вожатого в трамвае.

