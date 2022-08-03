Майские звезды (фильм, 1959) смотреть онлайн
8.61959, Майские звезды
Военный87 мин12+
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О фильме
Четыре новеллы о людях, живущих в послевоенной Праге. Генерал, случайно зайдя в один из домов, встречает мальчика, который напоминает ему о блокаде и потерянной семье. Сапeр, заглянувший в школу за мелом, влюбляется в учительницу. Мужчина, вернувшись из Освенцима, обнаруживает, что его квартиру занял судетский немец, стреляющий по прохожим. Сержант, вспомнив довоенную профессию, просит уступить ему место вожатого в трамвае.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.7 IMDb
- СРРежиссёр
Станислав
Ростоцкий
- АХАктёр
Александр
Ханов
- МСАктёр
Миша
Станинец
- ЯДАктриса
Яна
Дитетова
- ЗДАктёр
Зденек
Дите
- ЮБАктёр
Юрий
Белов
- Актёр
Вячеслав
Тихонов
- МПАктёр
Михаил
Пуговкин
- ЯБАктриса
Яна
Брейхова
- ЛБАктёр
Леонид
Быков
- НКАктёр
Николай
Крючков
- ЛАСценарист
Людвик
Ашкенази
- ВБПродюсер
Владимир
Беренштейн
- ВГОператор
Вацлав
Гунька
- ВШОператор
Вячеслав
Шумский
- КМКомпозитор
Кирилл
Молчанов