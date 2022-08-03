Юность наших отцов (фильм, 1958) смотреть онлайн бесплатно
8.61958, Юность наших отцов
Драма, Исторический77 мин6+
О фильме
Гражданская война. Партизанский отряд Левинсона получает приказ соединиться с другими партизанскими отрядами для дальнейших боевых действий против японцев и белогвардейцев. Во время дислокации партизанский отряд попадает в окружение...
СтранаСССР
ЖанрИсторический, Драма
КачествоSD
Время77 мин / 01:17
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.5 IMDb
- МКРежиссёр
Михаил
Калик
- АКАктёр
Александр
Кутепов
- ГЮАктёр
Георгий
Юматов
- ИВАктриса
Инна
Выходцева
- ВЧАктёр
Виталий
Четвериков
- ВТАктёр
Виктор
Терехов
- Актёр
Геннадий
Юхтин
- НКАктёр
Николай
Крючков
- НСАктёр
Николай
Смирнов
- ИРАктёр
Иван
Рыжов
- АКАктёр
Алексей
Кельберер
- ИАСценарист
Идея
Алеевская
- МКСценарист
Михаил
Калик
- АФСценарист
Александр
Фадеев
- БПМонтажёр
Берта
Погребинская
- НАОператор
Наум
Ардашников
- БСОператор
Борис
Середин
- МТКомпозитор
Микаэл
Таривердиев