Юность наших отцов (фильм, 1958) смотреть онлайн бесплатно

8.61958, Юность наших отцов
Драма, Исторический77 мин6+

О фильме

Гражданская война. Партизанский отряд Левинсона получает приказ соединиться с другими партизанскими отрядами для дальнейших боевых действий против японцев и белогвардейцев. Во время дислокации партизанский отряд попадает в окружение...

Страна
СССР
Жанр
Исторический, Драма
Качество
SD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.5 IMDb

