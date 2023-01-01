Прямая линия
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Прямая линия

Прямая линия (фильм, 1967) смотреть онлайн бесплатно

7.81967, Прямая линия
Драмы, Советские86 мин12+

Сюжет

Молодой московский физик Белов работает в области атомных испытаний в секретном НИИ. После успешной сдачи проекта, в котором он принимал самое активное участие, на полигоне погибают два солдата. Белова, тяжело переживающего случившееся, посылают на полигон, чтобы разобраться в причине аварии.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Драмы

Рейтинг

6.3 IMDb