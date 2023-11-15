Вашингтонский корреспондент. Сезон 1
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Вашингтонский корреспондент
1-й сезон

Вашингтонский корреспондент (сериал, 1972) сезон 1 смотреть онлайн

8.21972, Вашингтонский корреспондент. Сезон 1 3 серии
Драма18+

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1-й сезон

О сериале

Политический памфлет. Советский корреспондент Пётр Громов работает в Вашингтоне над созданием телефильма о политических и социальных причинах убийств Мартина Лютера Кинга, Джона и Роберта Кеннеди.

Страна
СССР
Жанр
Драма

Рейтинг

6.6 IMDb