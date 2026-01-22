Русский вопрос (фильм, 1947) смотреть онлайн

Владельцы нескольких реакционных газет, посылают журналиста Гарри Смита в Россию за «свежим» материалом для подпитки клеветнической кампании против Советского Союза. Вернувшись из России, журналист пишет статью, в которой отвечает на злободневный вопрос: «Хотят ли русские войны?». Прочитав статью журналиста, газетовладелец увольняет журналиста. Смит становится выразителем идей той части американцев, которая готова вступить в борьбу против хозяев с Уолл-стрит.

