Русский вопрос (фильм, 1947) смотреть онлайн
1947, Русский вопрос
Драма87 мин0+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
О фильме
Владельцы нескольких реакционных газет, посылают журналиста Гарри Смита в Россию за «свежим» материалом для подпитки клеветнической кампании против Советского Союза. Вернувшись из России, журналист пишет статью, в которой отвечает на злободневный вопрос: «Хотят ли русские войны?». Прочитав статью журналиста, газетовладелец увольняет журналиста. Смит становится выразителем идей той части американцев, которая готова вступить в борьбу против хозяев с Уолл-стрит.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.9 IMDb
- МРРежиссёр
Михаил
Ромм
- ВААктёр
Всеволод
Аксенов
- ЕКАктриса
Елена
Кузьмина
- МААктёр
Михаил
Астангов
- МНАктёр
Михаил
Названов
- БТАктёр
Борис
Тенин
- МБАктриса
Мария
Барабанова
- АЦАктёр
Аркадий
Цинман
- БПАктёр
Борис
Пославский
- ГЮАктёр
Геннадий
Юдин
- СААктёр
Сергей
Антимонов
- МТАктёр
Михаил
Трояновский
- ВДАктёр
Виктор
Драгунский
- ГГАктёр
Георгий
Георгиу
- ВЗАктёр
Валентин
Зубков
- МРСценарист
Михаил
Ромм
- КССценарист
Константин
Симонов
- МГПродюсер
Макс
Гершенгорин
- БВОператор
Борис
Волчек
- АХКомпозитор
Арам
Хачатурян