Русский вопрос (фильм, 1947) смотреть онлайн

Русский вопрос
1947, Русский вопрос
Драма87 мин0+
О фильме

Владельцы нескольких реакционных газет, посылают журналиста Гарри Смита в Россию за «свежим» материалом для подпитки клеветнической кампании против Советского Союза. Вернувшись из России, журналист пишет статью, в которой отвечает на злободневный вопрос: «Хотят ли русские войны?». Прочитав статью журналиста, газетовладелец увольняет журналиста. Смит становится выразителем идей той части американцев, которая готова вступить в борьбу против хозяев с Уолл-стрит.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.9 IMDb

