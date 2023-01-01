Пока бьют часы
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Пока бьют часы

Пока бьют часы (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно

8.91977, Пока бьют часы
Фэнтези, Советские75 мин12+

Сюжет

Пионерка Маша переносится в волшебный Город весeлых тружеников. Вот только название уже давно не отражает местной жизни: король Кроподин I, вооружившись колпаком-невидимкой, наведывается по ночам к горожанам и оставляет на вещах, которые ему пришлись по душе, свой вензель. Утром специальный отряд приходит конфисковать помеченное. Маша решает помочь горожанам освободиться от гнета и вмешивается в устоявшиеся порядки.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Семейные, Фэнтези

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пока бьют часы»

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