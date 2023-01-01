Пока бьют часы (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Пионерка Маша переносится в волшебный Город весeлых тружеников. Вот только название уже давно не отражает местной жизни: король Кроподин I, вооружившись колпаком-невидимкой, наведывается по ночам к горожанам и оставляет на вещах, которые ему пришлись по душе, свой вензель. Утром специальный о�тряд приходит конфисковать помеченное. Маша решает помочь горожанам освободиться от гнета и вмешивается в устоявшиеся порядки.



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