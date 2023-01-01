Пока бьют часы (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно
8.91977, Пока бьют часы
Фэнтези, Советские75 мин12+
Сюжет
Пионерка Маша переносится в волшебный Город весeлых тружеников. Вот только название уже давно не отражает местной жизни: король Кроподин I, вооружившись колпаком-невидимкой, наведывается по ночам к горожанам и оставляет на вещах, которые ему пришлись по душе, свой вензель. Утром специальный о�тряд приходит конфисковать помеченное. Маша решает помочь горожанам освободиться от гнета и вмешивается в устоявшиеся порядки.
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Информация
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ГВРежиссёр
Геннадий
Васильев
- МСАктриса
Маргарита
Сергеечева
- Актёр
Георгий
Вицин
- НТАктриса
Наталья
Тенищева
- ВГАктёр
Виталий
Гордиенко
- МБАктриса
Мария
Барабанова
- ПСАктёр
Павел
Степанов
- ВФАктёр
Вадим
Фролин
- ОПАктёр
Олег
Пудиков
- КТАктриса
Ксения
Турчан
- ВБАктёр
Вячеслав
Богачёв
- СПСценарист
Софья
Прокофьева
- ГВСценарист
Геннадий
Васильев
- МАПродюсер
Марк
Айзенберг
- МВАктриса дубляжа
Мария
Виноградова
- ВООператор
Владимир
Окунев
- ВШКомпозитор
Владимир
Шаинский