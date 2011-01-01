Дальнобойщики 3. Десять лет спустя. Серия 10
Wink
Сериалы
Дальнобойщики 3. Десять лет спустя
1-й сезон
10-я серия

Дальнобойщики 3. Десять лет спустя (сериал, 2011) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

9.22011, Дальнобойщики 3. Десять лет спустя. Серия 10
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Прошло 10 лет. На автобазе, где, по-прежнему, работает Федор Иванович, больших изменений не произошло, он как и десять лет назад, крутит баранку, колесит на своей фуре по российским дорогам, но только один, без напарника. Нет второго такого, как Сашок, так и не нашел ему Федор замену.

Сериал Дальнобойщики 3 1 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дальнобойщики 3. Десять лет спустя»