Дальнобойщики 3. Десять лет спустя (сериал, 2011) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Прошло 10 лет. На автобазе, где, по-прежнему, работает Федор Иванович, больших изменений не произошло, он как и десять лет назад, крутит баранку, колесит на своей фуре по российским дорогам, но только один, без напарника. Нет второго такого, как Сашок, так и не нашел ему Федор замену.
Сериал Дальнобойщики 3 1 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
4.6 IMDb
- МВРежиссёр
Марина
Видинеева
- Актёр
Владимир
Гостюхин
- НЕАктриса
Наталья
Егорова
- Актёр
Сергей
Друзьяк
- ПСАктёр
Павел
Сборщиков
- ЮРАктриса
Юлия
Ромашина
- ДПАктриса
Дарья
Повереннова
- Актёр
Сергей
Рубеко
- АЦАктриса
Анна
Цуканова-Котт
- ОМАктёр
Олег
Мосалев
- ОПАктёр
Олег
Пичурин
- ВБСценарист
Василий
Бледнов
- ДВСценарист
Дмитрий
Воронков
- ИРСценарист
Ирина
Ревякина
- АЧПродюсер
Александр
Черняев
- Продюсер
Александр
Самойленко
- КДПродюсер
Константин
Дыдышко
- МППродюсер
Мария
Перекатова
- ЕЕХудожница
Елена
Елисеева
- ТОХудожница
Татьяна
Орлова
- СЛМонтажёр
Сергей
Леонов
- САОператор
Сергей
Акопов
- АПОператор
Авис
Привин
- АПКомпозитор
Александр
Пантыкин