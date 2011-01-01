Дальнобойщики 3. Десять лет спустя (сериал, 2011) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Прошло 10 лет. На автобазе, где, по-прежнему, работает Федор Иванович, больших изменений не произошло, он как и десять лет назад, крутит баранку, колесит на своей фуре по российским дорогам, но только один, без напарника. Нет второго такого, как Сашок, так и не нашел ему Федор замену.





Сериал Дальнобойщики 3 1 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.