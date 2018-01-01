Вне игры. Сезон 1. Серия 12
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Вне игры (сериал, 2018) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

9.32018, Вне игры. Сезон 1. Серия 12
Спорт, Комедии18+
Серия в подписке «START»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Главная сюжетная линия выстраивается вокруг странной дружбы бывшего профессионального футболиста, одинокого, пьющего скаута футбольной школы ФК «Локомотив» Фила и фаната ФК «Локомотив» Саши. Также в сериале речь пойдет об отношениях Фила и Ольги, матери талантливого пятнадцатилетнего парня Дениса Рыбальченко, которому Фил и Саша пытаются помочь стать большим футболистом. Футбол переплетает судьбы людей из разных поколений, дает шанс на успех, дружбу и любовь.

Сериал Вне игры 1 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедии, Спорт, Драмы
Время
30 мин / 00:30

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Вне игры»