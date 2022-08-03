Вне игры (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Главная сюжетная линия выстраивается вокруг странной дружбы бывшего профессионального футболиста, одинокого, пьющего скаута футбольной школы ФК «Локомотив» Фила и фаната ФК «Локомотив» Саши. Также в сериале речь пойдет об отношениях Фила и Ольги, матери талантливого пятнадцатилетнего парня Дениса Рыбальченко, которому Фил и Саша пытаются помочь стать большим футболистом. Футбол переплетает судьбы людей из разных поколений, дает шанс на успех, дружбу и любовь.

