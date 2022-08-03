Вне игры (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
9.32018, Вне игры. Сезон 1. Серия 2
Спортивный, Драма18+
Серия в подписке «START»
- 18+30 мин
Вне игры
Сезон 1 Серия 1
- 18+25 мин
Вне игры
Сезон 1 Серия 2
- 18+25 мин
Вне игры
Сезон 1 Серия 3
- 18+26 мин
Вне игры
Сезон 1 Серия 4
- 18+28 мин
Вне игры
Сезон 1 Серия 5
- 18+30 мин
Вне игры
Сезон 1 Серия 6
- 18+26 мин
Вне игры
Сезон 1 Серия 7
- 18+26 мин
Вне игры
Сезон 1 Серия 8
- 18+27 мин
Вне игры
Сезон 1 Серия 9
- 18+27 мин
Вне игры
Сезон 1 Серия 10
- 18+29 мин
Вне игры
Сезон 1 Серия 11
- 18+31 мин
Вне игры
Сезон 1 Серия 12
О сериале
Главная сюжетная линия выстраивается вокруг странной дружбы бывшего профессионального футболиста, одинокого, пьющего скаута футбольной школы ФК «Локомотив» Фила и фаната ФК «Локомотив» Саши. Также в сериале речь пойдет об отношениях Фила и Ольги, матери талантливого пятнадцатилетнего парня Дениса Рыбальченко, которому Фил и Саша пытаются помочь стать большим футболистом. Футбол переплетает судьбы людей из разных поколений, дает шанс на успех, дружбу и любовь.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Спортивный, Драма
Время24 мин / 00:24
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Виктор
Шамиров
- ДБРежиссёр
Дарья
Балинова
- РХРежиссёр
Руслан
Хачмамук
- Актёр
Ростислав
Бершауэр
- НПАктёр
Никита
Павленко
- Актриса
Анна
Тараторкина
- НКАктёр
Николай
Калинычев
- Актриса
Василина
Юсковец
- Актриса
Анастасия
Куимова
- ДСАктриса
Дарья
Свистунова
- ВБАктёр
Вилен
Бабичев
- КЧАктёр
Кирилл
Чернышенко
- АХАктёр
Александр
Хованский
- РХСценарист
Руслан
Хачмамук
- Сценарист
Виктор
Шамиров
- ДМСценарист
Дмитрий
Минаев
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Денис
Жалинский
- НВХудожница
Нина
Васенина
- КММонтажёр
Константин
Мазур
- Монтажёр
Виктор
Шамиров
- ЕЩМонтажёр
Елена
Щербакова
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Слобцов
- КБОператор
Кирилл
Бегишев
- МХОператор
Магомед
Халухаев
- ЕМОператор
Евгений
Мусин
- ДВКомпозитор
Денис
Воронцов