Сватьи. Сезон 1. Серия 9
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Сватьи
1-й сезон
9-я серия

Сватьи (сериал, 2014) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

8.72014, Сватьи. Сезон 1. Серия 9
Комедия16+

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1-й сезон2-й сезон

О сериале

В огромной трехкомнатной квартире молодые родители, дети и бабушки стараются ужиться друг с другом. У каждой бабушки свои способы воспитания, молодые родители хотят свободы и избавления от чрезмерной опеки своих мам, а их дети, Денис и Алиса, пробуют этот мир на вкус и прочность, получая шишки и синяки. В этой обычной семье случаются маленькие катастрофы и всегда много гостей, которые вынуждены участвовать в жизни беспокойной семьи. И нет конца смешным, добрым, трогательным и неожиданным событиям в семье Мухиных…

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
3.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сватьи»