Сватьи (сериал, 2014) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно
8.72014, Сватьи. Сезон 1. Серия 9
Комедия16+
- 16+47 мин
Сватьи
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+48 мин
Сватьи
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+47 мин
Сватьи
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+48 мин
Сватьи
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+47 мин
Сватьи
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+46 мин
Сватьи
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+47 мин
Сватьи
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+47 мин
Сватьи
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+47 мин
Сватьи
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+48 мин
Сватьи
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+47 мин
Сватьи
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+49 мин
Сватьи
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
О сериале
В огромной трехкомнатной квартире молодые родители, дети и бабушки стараются ужиться друг с другом. У каждой бабушки свои способы воспитания, молодые родители хотят свободы и избавления от чрезмерной опеки своих мам, а их дети, Денис и Алиса, пробуют этот мир на вкус и прочность, получая шишки и синяки. В этой обычной семье случаются маленькие катастрофы и всегда много гостей, которые вынуждены участвовать в жизни беспокойной семьи. И нет конца смешным, добрым, трогательным и неожиданным событиям в семье Мухиных…
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
3.6 IMDb
- ЮМРежиссёр
Юрий
Морозов
- Актриса
Людмила
Артемьева
- Актриса
Татьяна
Васильева
- Актёр
Роман
Маякин
- Актриса
Анна
Тараторкина
- РЩАктёр
Руслан
Щедрин
- КВАктриса
Ксения
Волкова
- АКАктёр
Анатолий
Кощеев
- АОАктёр
Алексей
Огурцов
- Актёр
Георгий
Мартиросян
- Актёр
Дмитрий
Белоцерковский
- АКСценарист
Александр
Кушнаренко
- ВИСценарист
Валентин
Иванов
- Сценарист
Константин
Кикичев
- Продюсер
Константин
Кикичев
- НКПродюсер
Наталия
Короткова
- ДГПродюсер
Дмитрий
Гуляев
- ИШМонтажёр
Игорь
Шелюк
- ДСОператор
Денис
Саидов
- АМОператор
Алексей
Малинкович
- АБОператор
Александр
Бурцев
- ДБКомпозитор
Дмитрий
Белан
- ОФКомпозитор
Олег
Федосеев
- СНКомпозитор
Сергей
Назаров