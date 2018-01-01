Биография

Ксения Волкова — российская актриса и продюсер. Родилась в Москве 17 июня 2005 года. С раннего детства проявляла интерес к сценическому искусству, и уже в шестилетнем возрасте начала свою актерскую карьеру. Обучалась в театральной школе актерского мастерства «Первая роль», посещала занятия в модельном детском шоу-ревю «Степ-хаус». Неоднократно становилась лауреатом и дипломантом различных конкурсов и фестивалей: лауреат районного конкурса театральных искусств «Все музы в гости к нам!» в номинации «Художественное слово», лауреат окружного фестиваля искусств «Хрустальная капелька» в номинации «Художественное слово», дипломант фестиваля детского и юношеского творчества «Юные таланты Московии». Первой заметной ролью Ксении Волковой стала роль в сериале «Улыбка пересмешника». В 2013 году сыграла роль в сериале «Жить дальше». В 2014–2015 годах исполнила роль в популярном комедийном сериале «Сватьи». Одним из последних значимых проектов стал фильм «Скоро случится что-то хорошее», в котором она сыграла одну из ключевых ролей. Продолжает активно работать над новыми проектами, стремясь расширить свои горизонты как в кино, так и на театральной сцене.