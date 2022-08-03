Няньки (фильм, 1994) смотреть онлайн бесплатно
9.41994, Twin Sitters
Комедия, Кино для детей89 мин12+
О фильме
Бодибилдеры воспитывают избалованных близнецов. Криминальная комедия о борьбе добра и зла.
Владелец небольшой транспортной компании Фрэнк Хиллхерст, разбогатевший благодаря сотрудничеству с криминальным авторитетом, решает выйти из незаконного бизнеса и начинает получать угрозы от босса. Чтобы обезопасить своих племянников-близнецов, мужчина нанимает в качестве телохранителей бодибилдеров, которым нужны деньги для открытия ресторана. Теперь близнецам Питеру и Дэвиду Фальконе предстоит найти общий язык с юными сорванцами…
СтранаСША
ЖанрКомедия, Кино для детей
КачествоSD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ДПРежиссёр
Джон
Парагон
- ППАктёр
Питер
Пол
- ДПАктёр
Дэвид
Пол
- ККАктёр
Кристиан
Казинс
- ДКАктёр
Джозеф
Казинс
- РСАктриса
Рена
Софер
- ДМАктёр
Джаред
Мартин
- БДАктёр
Бэрри
Деннен
- ДХАктриса
Джоэнн
Харт
- ДЛАктёр
Джордж
Лэзенби
- ВВАктриса
Валентина
Варгас
- ДПСценарист
Джон
Парагон
- ДППродюсер
Дэвид
Пол
- ПППродюсер
Питер
Пол
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ВКАктёр дубляжа
Вадим
Курков
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- ИГАктриса дубляжа
Ирина
Гришина
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ГЛХудожник
Грег
ЛаВой
- ЛКХудожница
Ли
Каннингэм
- ИХОператор
Ирек
Хартович
- ПСКомпозитор
Пол
Сабу