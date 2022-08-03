Няньки (фильм, 1994) смотреть онлайн бесплатно

Бодибилдеры воспитывают избалованных близнецов. Криминальная комедия о борьбе добра и зла.



Владелец небольшой транспортной компании Фрэнк Хиллхерст, разбогатевший благодаря сотрудничеству с криминальным авторитетом, решает выйти из незаконного бизнеса и начинает получать угрозы от босса. Чтобы обезопасить своих племянников-близнецов, мужчина нанимает в качестве телохранителей бодибилдеров, которым нужны деньги для открытия ресторана. Теперь близнецам Питеру и Дэвиду Фальконе предстоит найти общий язык с юными сорванцами…



