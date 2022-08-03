Няньки
Няньки (фильм, 1994) смотреть онлайн бесплатно

9.41994, Twin Sitters
Комедия, Кино для детей89 мин12+

О фильме

Бодибилдеры воспитывают избалованных близнецов. Криминальная комедия о борьбе добра и зла.

Владелец небольшой транспортной компании Фрэнк Хиллхерст, разбогатевший благодаря сотрудничеству с криминальным авторитетом, решает выйти из незаконного бизнеса и начинает получать угрозы от босса. Чтобы обезопасить своих племянников-близнецов, мужчина нанимает в качестве телохранителей бодибилдеров, которым нужны деньги для открытия ресторана. Теперь близнецам Питеру и Дэвиду Фальконе предстоит найти общий язык с юными сорванцами…

Не упустите возможность насладиться доброй комедией девяностых вместе с Wink — смотрите фильм «Няньки» в хорошем качестве и без рекламы на нашем видеосервисе прямо сейчас!

Страна
США
Жанр
Комедия, Кино для детей
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Няньки»