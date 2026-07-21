Биография

Джозеф Казинс — американский актер. Родился в городе Ориндж 19 марта 1983 года. Брат-близнец Джозефа, Кристиан, также является актером. Они часто снимались в фильмах вместе. Джозеф Казинс стал сниматься в возрасте 4 лет. Вместе с братом-близнецом сыграл роль в мыльной опере «Тихая пристань», появился минимум в 13 эпизодах сериала. Вскоре мальчиков стали приглашать и в другие проекты. Они участвовали в съемках таких телесериалов, как «Путь на небеса», «Пустое гнездо», «Тайны отца Даулинга», «Роксана: Премия Пулитцера», «Хроника бутербродной войны». В 1990 году получил запоминающуюся роль в суперхите Ивана Реймана «Детсадовский полицейский». Также сыграл в сериале ужасов «Город сверхъестественного. Индиана» и культовом фильме «Зубастики 3». Всемирная популярность пришла к нему после выхода на экраны финансово успешной комедии «Няньки». В 1997 году он вернулся к своей роли в сериале «Тихая пристань: Назад в тупик». В 2000 году участвовал в озвучивании мультфильма The Best of Dr. Seuss.