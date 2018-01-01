Биография

Кристиан Казинс — американский актер. Родился в Оранж Каунти, Калифорния, США, 17 марта 1983 года. У Кристиана Казинса есть брат-близнец Джозеф. Когда братьям было четыре года, их пригласили сняться с актером Патриком Даффи в сериале «Тихая пристань». Милых мальчишек заметили и стали часто приглашать и в сериалы, и в полнометражные фильмы. Снимался Кристиан Казинс вместе с братом и в эпизодах, например, в сериалах «Тайны отца Даулинга», «Крылья», «Город сверхъестественного. Индиана», «Как в кино», «Пришельцы». Были и ведущие роли. Например, российские зрители полюбили актеров после комедийного боевика «Детсадовский полицейский», где они снимались с Арнольдом Шварценеггером, в фантастическом триллере «Зубастики 3», где также играл молодой Леонардо Ди Каприо, в комедии «Няньки», где с маленькими актерами снялась взрослая пара близнецов — актеры Питер и Девид Пол. После «Нянек» актерская карьера мальчиков завершилась. Многие считают, это случилось после запрета родителей, другие уверены, что мальчики так решили сами.