Осада (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Боевик о наемном убийце, который невольно объединяется с двумя девушками, чтобы пережить открытую на них охоту. Уокер — один из лучших киллеров в деле, но на очередном задании остается в живых один из свидетелей, который может его опознать. Уокер отправляется в секретный центр, чтобы там ему сделали новые документы и личность. Однако на центр нападают загадочные бойцы под руководством суровой Китс. Они разыскивают опытную убийцу Джульет и ее охранницу Эльду. Поначалу Уокер не хочет участвовать в разборках, к которым не имеет никакого отношения, но вскоре понимает, что это его единственный шанс выжить.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрБоевик
КачествоFull HD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
4.1 КиноПоиск
3.5 IMDb
