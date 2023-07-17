Осада (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Боевик о наемном убийце, который невольно объединяется с двумя девушками, чтобы пережить открытую на них охоту. Уокер — один из лучших киллеров в деле, но на очередном задании остается в живых один из свидетелей, который может его опознать. Уокер отправляется в секретный центр, чтобы там ему сделали новые документы и личность. Однако на центр нападают загадочные бойцы под руководством суровой Китс. Они разыскивают опытную убийцу Джульет и ее охранницу Эльду. Поначалу Уокер не хочет участвовать в разборках, к которым не имеет никакого отношения, но вскоре понимает, что это его единственный шанс выжить.

