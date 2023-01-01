Выкуп (фильм, 2023) смотреть онлайн

Комедийный боевик о приключениях двух корейцев — начинающего дипломата и пронырливого таксиста — в Ливане.



Южная Корея, конец 1980-х. Молодой сотрудник дипломатической службы Мин Джун мечтает о переводе в США, но пока не может похвастаться заслугами, которые помогли бы в его продвижении. Узнав, что южнокорейский дипломат, считавшийся погибшим на Ближнем Востоке, на самом деле жив, но находится в заложниках у террористов, Мин Джун решает — это его шанс. Он вызывается отправиться в Ливан вызволять коллегу в обмен на работу в Америке. Герой-одиночка оказывается в стране, раздираемой гражданской войной, и встречает там соотечественника, таксиста-ловкача Пан Су. По стечению обстоятельств, он становится напарником Мин Джуна в его ответственной миссии. Но можно ли доверять мелкому мошеннику?



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