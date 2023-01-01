Выкуп (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Комедийный боевик о приключениях двух корейцев — начинающего дипломата и пронырливого таксиста — в Ливане.
Южная Корея, конец 1980-х. Молодой сотрудник дипломатической службы Мин Джун мечтает о переводе в США, но пока не может похвастаться заслугами, которые помогли бы в его продвижении. Узнав, что южнокорейский дипломат, считавшийся погибшим на Ближнем Востоке, на самом деле жив, но находится в заложниках у террористов, Мин Джун решает — это его шанс. Он вызывается отправиться в Ливан вызволять коллегу в обмен на работу в Америке. Герой-одиночка оказывается в стране, раздираемой гражданской войной, и встречает там соотечественника, таксиста-ловкача Пан Су. По стечению обстоятельств, он становится напарником Мин Джуна в его ответственной миссии. Но можно ли доверять мелкому мошеннику?
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СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Боевик
КачествоFull HD
Время126 мин / 02:06
Рейтинг
- КСРежиссёр
Ким
Сон-хун
- ХДАктёр
Ха
Джон-у
- ЧДАктёр
Чу
Джи-хун
- ЮСАктёр
Ю
Сын-мок
- КЫАктёр
Ким
Ын-су
- ЛХАктёр
Лим
Хён-гук
- КДАктёр
Ким
Джон-су
- ПХАктёр
Пак
Хёк-квон
- БГАктёр
Берн
Горман
- СЁАктёр
Со
Ён-сам
- ЧДАктёр
Чхве
Джон-у
- ГПАктёр дубляжа
Глеб
Петров
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- ИГАктёр дубляжа
Ислам
Ганджаев
- КЧМонтажёр
Ким
Чхан-джу
- МКомпозитор
Моуг