Пробуждение зла (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Актриса, мечтающая о роли в ремейке знаменитого фильма, обращается за помощью к звезде оригинальной картины, но у той оказывается немало мрачных тайн. Психологический хоррор о том, как бывают опасны желания.



Начинающая актриса Лэйк Рид больше всего на свете хочет получить роль в долгожданном ремейке известной драмы «Пробуждение». Прослушивание уже скоро, но Лэйк не уверена в себе — все пробы, которые она проходила в последнее время, оканчивались неудачно. Актриса решается на отчаянный шаг: притворившись журналисткой, она пробирается в дом к Корин Эйбл, бывшей кинозвезде, блиставшей в оригинальном фильме. Корин обещает помочь Лэйк, поделившись с ней секретами своей техники. Но чем дольше дебютантка остается в гостях у своего кумира, тем более странным и пугающим становится этот урок актерского мастерства.



Сможет ли главная героиня выбраться из ловушки, в которую угодила, вы узнаете из хоррора «Пробуждение зла» — фильм 2024 года смотреть онлайн можно на Wink.



Пробуждение зла смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.