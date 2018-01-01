Этим летом (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Перед смертью бабушка Дотти рассказывает своей внучке Джейми, что та крещена как баптистка, а значит – никогда не попадет в ад, и советует ей быть сексуально раскрепощенной. Шестнадцатилетняя школьница решает посвятить каникулы реализации бабушкиных советов. Приключения начинаются!



Этим летом смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.