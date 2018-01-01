Этим летом (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
7.32018, Summer '03
Драмы, Комедии91 мин18+
Сюжет
Перед смертью бабушка Дотти рассказывает своей внучке Джейми, что та крещена как баптистка, а значит – никогда не попадет в ад, и советует ей быть сексуально раскрепощенной. Шестнадцатилетняя школьница решает посвятить каникулы реализации бабушкиных советов. Приключения начинаются!
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Информация
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.5 IMDb
- БГРежиссёр
Бекка
Глисон
- ДКАктриса
Джои
Кинг
- АСАктриса
Андреа
Сэвадж
- ДКАктёр
Джек
Килмер
- Актриса
Джун
Скуибб
- КЛАктриса
Келли
Ламор Уилсон
- ЭДАктриса
Эрин
Дарк
- ЛМАктёр
Логан
Медина
- СРАктёр
Стивен
Руффин
- РААктёр
Рик
Андоска
- БГСценарист
Бекка
Глисон
- ДФПродюсер
Дэниэль
Фурд
- МКАктриса дубляжа
Маргарита
Корш
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Глушковский
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- ИСАктёр дубляжа
Илья
Сланевский
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- НСХудожница
Наоми
Смит
- СДХудожница
Стефани
Дель Папа