Этим летом
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Этим летом

Этим летом (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

7.32018, Summer '03
Драмы, Комедии91 мин18+

Сюжет

Перед смертью бабушка Дотти рассказывает своей внучке Джейми, что та крещена как баптистка, а значит – никогда не попадет в ад, и советует ей быть сексуально раскрепощенной. Шестнадцатилетняя школьница решает посвятить каникулы реализации бабушкиных советов. Приключения начинаются!

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Этим летом»

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