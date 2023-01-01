Джун Скуибб

Биография

Джун Скуиб – актриса, родилась 6 ноября 1929 года. Номинировалась на Оскар, Золотой глобус и приз Гильдии киноактеров. Известность актрисе принесли роли в фильмах режиссера Александра Пэйна «О Шмидте» и «Небраска». Будущая актриса еще в школе участвовала в театральных постановках. Актерское искусство изучала в Кливленде. После окончания вуза переехала в Нью-Йорк, где выступала на сценах Бродвейских театров. Дебютным фильмом Джун Скуиб стала многосерийная мелодрама «Молодые и дерзкие». Впервые снялась в полнометражной кинокартине «Элис» лишь в 1990 году. В 1992 году участвовала в съемках драме «Запах женщины», удостоенной Оскара и трех Золотых глобусов. В 1998 году на экраны вышла мелодрама «Знакомьтесь, Джо Блэк» с участием актрисы. Партнерами по съемочной площадке стали Брэд Питт, Энтони Хопкинс и др. В 2013 году одну из ключевых ролей Джун Скуиб сыграла в приключенческой драме «Небраска». Кинокартина получила 6 номинаций на Оскар и 5 номинаций на Золотой глобус. Актриса снялась в популярных телевизионных сериалах «Скорая помощь», «Два с половиной человека», «Доктор Хаус», «Анатомия страсти», «Кости», «Теория большого взрыва», «Касл», «Лузеры» и др.