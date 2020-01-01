Сюжет

Парочка гостей на свадьбе попадает во временную петлю. Оригинальный ромком с Кристин Милиоти и Энди Сэмбергом в главных ролях.



Действие фильма разворачивается 9 ноября в маленьком городке Палм-Спрингс в Калифорнии. В этот день куча гостей съезжаются на свадебную церемонию Эйба и Талы. Среди приглашенных находится старшая сестра невесты по имени Сара. Она чувствует себя неуютно среди родственников и старается не привлекать внимание. Единственный человек, к которому девушка испытывает симпатию, это Найлз — привлекательный парень, произнесший трогательную поздравительную речь во время ужина. Сара решает уединиться с ним в пустыне, даже не подозревая, к каким ужасным последствиям это приведет. По случайности девушка попадает в таинственную пещеру и, когда наконец выходит из нее, то понимает, что на календаре опять 9 ноября.



Сможет ли Сара вместе с Найлзом выбраться из временной ловушки, узнаете в фантастическом ромкоме «Зависнуть в Палм-Спрингс». Фильм 2020 смотреть онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на нашем видеосервисе!



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