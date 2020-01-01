Зависнуть в Палм-Спрингс (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Парочка гостей на свадьбе попадает во временную петлю. Оригинальный ромком с Кристин Милиоти и Энди Сэмбергом в главных ролях.
Действие фильма разворачивается 9 ноября в маленьком городке Палм-Спрингс в Калифорнии. В этот день куча гостей съезжаются на свадебную церемонию Эйба и Талы. Среди приглашенных находится старшая сестра невесты по имени Сара. Она чувствует себя неуютно среди родственников и старается не привлекать внимание. Единственный человек, к которому девушка испытывает симпатию, это Найлз — привлекательный парень, произнесший трогательную поздравительную речь во время ужина. Сара решает уединиться с ним в пустыне, даже не подозревая, к каким ужасным последствиям это приведет. По случайности девушка попадает в таинственную пещеру и, когда наконец выходит из нее, то понимает, что на календаре опять 9 ноября.
Сможет ли Сара вместе с Найлзом выбраться из временной ловушки, узнаете в фантастическом ромкоме «Зависнуть в Палм-Спрингс». Фильм 2020 смотреть онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на нашем видеосервисе!
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Информация
СтранаГонконг, США
КачествоFull HD, SD
ЖанрыКомедии, Фантастика, Мелодрамы
Рейтинг
- МБРежиссёр
Макс
Барбаков
- Актёр
Энди
Сэмберг
- Актриса
Кристин
Милиоти
- Актёр
Дж.К.
Симмонс
- ПГАктёр
Питер
Галлахер
- МХАктриса
Мередит
Хагнер
- КМАктриса
Камила
Мендес
- ТХАктёр
Тайлер
Хэклин
- КПАктёр
Крис
Пан
- ЖОАктриса
Жаклин
Обрадорс
- Актриса
Джун
Скуибб
- ЭССценарист
Энди
Сьяра
- МБСценарист
Макс
Барбаков
- АШПродюсер
Акива
Шаффер
- ЙТПродюсер
Йорма
Такконе
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Паляница
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- ТФХудожник
Тим
Форд
- КЭХудожница
Келси
Эфрэм
- ЭДМонтажёр
Эндрю
Диклер
- МФМонтажёр
Мэтт
Фридман
- КЧОператор
Куен
Чан
- МККомпозитор
Мэттью
Комптон