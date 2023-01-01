Биография

Кристин Милиоти — американская актриса, сценарист, продюсер. Родилась в Черри-Хилле 16 августа 1985 года. Почувствовала, что ее мечта — играть в кино, после поездки в лагерь Long Lake Camp. В 2003 году окончила черри-хиллскую школу — там участвовала в школьных постановках. Во время учебы в Нью-Йоркском университете занималась на курсах актерского мастерства. Снималась в рекламных роликах — например, для Ford Edge. В 2007 году начала работать в театре, а в 2011 году исполнила главную роль в спектакле «Однажды». Принимала участие в бродвейских мюзиклах. Дебютный кинопроект Кристин Милиоти — телевизионный сериал «Сопрано» и комедийный сериал «Студия 30», где она исполнила эпизодические роли. Уже в 2013 году получила главную роль в ситкоме «Как я встретил вашу маму» и снималась в нем весь девятый сезон. Среди других проектов — «Волк с Уолл-стрит», «Фарго», «Черное зеркало», «Проект Минди», «Современная любовь», «Зависнуть в Палм-Спрингс». Сыграла одну из основных ролей в мини-сериале «Пингвин». В послужном списке — сорок фильмов и сериалов.