Очень страшное кино. Зло вернулось (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Похороны владельца магазина видеокассет заканчиваются игрой на выживание и просмотром историй о жестоких убийцах и паранормальных явлениях. Антология комедийного хоррора, отдающая дань уважения классике жанра.



Раньше Чед Бакли по кличке Рэд продавал ужастики категории «В» на видеокассетах, но его убил демон. Теперь на похороны Рэда собралось множество гостей, которые обнаруживают неожиданный сюрприз. Перед смертью виновник «торжества» записал видеозавещание с просьбой всем, кто пришел на поминки. Им нужно посмотреть четыре коротких фильма, каждый из которых заканчивается жестоким тестом. Единственный способ остаться в живых — преодолеть испытания. По крайней мере, эти похороны точно нельзя назвать скучными: все гости посмотрят захватывающее кино о маньяках, привидениях и зомби.



Присоединится к этой кровавой, но веселой вечеринке поможет фильм «Очень страшное кино. Зло вернулось» 2022 года, смотреть онлайн который можно на нашем видеосервисе Wink.

