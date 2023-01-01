Любовь на миллион (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Гонконгский миллиардер, который встречается только с моделями, знакомится с женщиной, способной полностью изменить его жизнь. Вдохновленная реальными событиями романтическая комедия о перевоспитании циника.



Шон Ку родился в баснословно богатой семье, занимающейся недвижимостью. Его родственникам принадлежит треть всей частной собственности в Гонгконге, так что Шон никогда ни в чем не нуждался. Хотя формально он числится управляющим компании, большую часть времени он проводит на вечеринках в окружении красоток-моделей, с каждой из которых он встречается максимум три месяца. Но однажды в баре он сталкивается с Камилой, доброй и отзывчивой девушкой из Бразилии. Она приехала в самый дорогой город мира за лучшей жизнью и не собирается выполнять все прихоти Шона только потому, что у того есть власть и деньги. Обескураженный необычным отношением миллиардер попытается завоевать сердце девушки, приложив всевозможные усилия.



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