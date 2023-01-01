Любовь на миллион (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Гонконгский миллиардер, который встречается только с моделями, знакомится с женщиной, способной полностью изменить его жизнь. Вдохновленная реальными событиями романтическая комедия о перевоспитании циника.
Шон Ку родился в баснословно богатой семье, занимающейся недвижимостью. Его родственникам принадлежит треть всей частной собственности в Гонгконге, так что Шон никогда ни в чем не нуждался. Хотя формально он числится управляющим компании, большую часть времени он проводит на вечеринках в окружении красоток-моделей, с каждой из которых он встречается максимум три месяца. Но однажды в баре он сталкивается с Камилой, доброй и отзывчивой девушкой из Бразилии. Она приехала в самый дорогой город мира за лучшей жизнью и не собирается выполнять все прихоти Шона только потому, что у того есть власть и деньги. Обескураженный необычным отношением миллиардер попытается завоевать сердце девушки, приложив всевозможные усилия.
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Информация
Рейтинг
- КВРежиссёр
Киони
Ваксман
- ХХАктриса
Хана
Хржич
- Актёр
Байрон
Манн
- ДНАктриса
Джулия
Никсон-Соул
- СШАктриса
Селинда
Шёнмакер
- КЦАктёр
Кеннет
Цан
- ДДАктёр
Джей
Дэй
- НАктёр
Никкун
- ФЖАктёр
Филипп
Жоли
- РБАктриса
Раисса
Братильери
- Сценарист
Байрон
Манн
- Продюсер
Байрон
Манн
- КВПродюсер
Киони
Ваксман
- ПРАктриса дубляжа
Полина
Ртищева
- ГПАктёр дубляжа
Глеб
Петров
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- ДЛАктёр дубляжа
Дмитрий
Лунёв
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- ВЧХудожница
Вера
Чоу