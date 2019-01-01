Проект «Итака»
Wink
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Проект «Итака»
6.12019, Project Ithaca
Ужасы, Фантастика84 мин18+

Проект «Итака» (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Шестеро незнакомых друг с другом людей оказываются в странном месте. Они не помнят, как сюда попали. Их тела связаны и они не могут пошевелиться. При попытке освободиться натяжение нитей только усиливается. Становится понятно, что они находятся на объекте внеземного происхождения. Однако зачем они здесь и чего от них хотят? Поодиночке они умрут, но если объединятся, то у них есть шанс найти дорогу домой.

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Информация

Страна
Канада
Качество
Full HD
Жанры
Фантастика, Ужасы, Триллеры

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Проект «Итака»»

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