Проект «Итака» (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Шестеро незнакомых друг с другом людей оказываются в странном месте. Они не помнят, как сюда попали. Их тела связаны и они не могут пошевелиться. При попытке освободиться натяжение нитей только усиливае�тся. Становится понятно, что они находятся на объекте внеземного происхождения. Однако зачем они здесь и чего от них хотят? Поодиночке они умрут, но если объединятся, то у них есть шанс найти дорогу домой.
Проект «Итака» смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаКанада
КачествоFull HD
ЖанрыФантастика, Ужасы, Триллеры
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.1 IMDb
- НХРежиссёр
Николас
Хемфрис
- ДГАктёр
Джеймс
Гэллэндерс
- ДКАктриса
Дераг
Кэмпбелл
- ДФАктёр
Дэниэл
Фазерс
- КРАктриса
Каролина
Рейно
- АВАктёр
Алекс
Вудс
- КПАктриса
Конима
Паркинсон-Джонс
- ТТАктриса
Тейлор
Торн
- ДНАктёр
Джон
Новак
- ДДАктёр
Джастин
Джеймс Ремейкис
- ХГАктриса
Ханна
Голуэй
- ЭАСценарист
Энтони
Артибелло
- �ЭАПродюсер
Энтони
Артибелло
- ДРПродюсер
Джейсон
Росс Джаллет
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Паляница
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- ДРХудожник
Джастин
Реу
- АЭОператор
Айзек
Эллиот-Фишер
- ОВКомпозитор
Оливер
Викхэм