Проект «Итака» (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Шестеро незнакомых друг с другом людей оказываются в странном месте. Они не помнят, как сюда попали. Их тела связаны и они не могут пошевелиться. При попытке освободиться натяжение нитей только усиливае�тся. Становится понятно, что они находятся на объекте внеземного происхождения. Однако зачем они здесь и чего от них хотят? Поодиночке они умрут, но если объединятся, то у них есть шанс найти дорогу домой.



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