В плену
Wink
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В плену
7.32023, The Girl in the Backseat
Драма, Триллер81 мин18+
Иммигрантка пытается спастись от торговцев людьми. Напряженный триллер по реальной истории

В плену (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Триллер о торговле людьми, основанный на реальных историях жертв.

Прилетев в США из Португалии, молодая иммигрантка София тем же вечером идет в бар, чтобы встретиться со знакомым из интернета. К ней подсаживается мужчина по имени Райан, а наутро девушка приходит в сознание на заднем сидении его автомобиля. Она умоляет похитителя ее отпустить, но он глух к ее просьбам. Задача Райана — проехать весь штат, чтобы доставить Софию к женщине по кличке Мама, которая заведует крупной сетью по торговле людьми. Когда к ним подсаживается еще одна жертва Белла, у Софии появляется надежда, что вместе девушки смогут сбежать от Райана.

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Страна
США
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В плену»