В плену (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Триллер о торговле людьми, основанный на реальных историях жертв.



Прилетев в США из Португалии, молодая иммигрантка София тем же вечером идет в бар, чтобы встретиться со знакомым из интернета. К ней подсаживается мужчина по имени Райан, а наутро девушка приходит в сознание на заднем сидении его автомобиля. Она умоляет похитителя ее отпустить, но он глух к ее просьбам. Задача Райана — проехать весь штат, чтобы доставить Софию к женщине по кличке Мама, которая заведует крупной сетью по торговле людьми. Когда к ним подсаживается еще одна жертва Белла, у Софии появляется надежда, что вместе девушки смогут сбежать от Райана.



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