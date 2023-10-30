7.32023, The Girl in the Backseat
Драма, Триллер81 мин18+
Иммигрантка пытается спастись от торговцев людьми. Напряженный триллер по реальной истории
В плену (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Триллер о торговле людьми, основанный на реальных историях жертв.
Прилетев в США из Португалии, молодая иммигрантка София тем же вечером идет в бар, чтобы встретиться со знакомым из интернета. К ней подсаживается мужчина по имени Райан, а наутро девушка приходит в сознание на заднем сидении его автомобиля. Она умоляет похитителя ее отпустить, но он глух к ее просьбам. Задача Райана — проехать весь штат, чтобы доставить Софию к женщине по кличке Мама, которая заведует крупной сетью по торговле людьми. Когда к ним подсаживается еще одна жертва Белла, у Софии появляется надежда, что вместе девушки смогут сбежать от Райана.
Оправдается ли она, подскажет триллер «В плену» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.6 IMDb
- НЛРежиссёр
Ник
Лоран
- КМАктриса
Кика
Магалхэс
- КМАктёр
Кристофер
Маррон
- ЖААктриса
Жасмин
Акакпо
- ХДАктриса
Хелен
Дэй
- ТКАктёр
Трэвис
Квентин
- ЛДАктёр
Л.
Джеффри Мур
- БДАктёр
Бретт
Драйвер
- ФФАктёр
Фрэнк
Форбс
- КРАктёр
Керри
Родс
- КМСценарист
Кристофер
Маррон
- КМСценарист
Кика
Магалхэс
- МДПродюсер
Майкл
Дэвид Линч
- АНПродюсер
Анте
Новакович
- РСПродюсер
Роб
Симмонс
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Бранд
- ГКАктёр дубляжа
Георгий
Кармрян
- ПРАктриса дубляжа
Полина
Ртищева
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Казаков