Георгий Кармрян
- Карьера
- Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 4 октября 1996 г. (29 лет)
Фильмография
- 7.0
Я — кот2023, 87 минБесплатно
- 7.3
В плену2023, 81 минБесплатно
- 8.3
Улетные каникулы2023, 95 минБесплатно
- 9.1
Мальчик и птица2023, 123 мин
- 7.2
Клаустрофобы: Инсомния2023, 86 мин
- 8.6
Уцелевший2023, 120 минБесплатно
- 6.3
Сбой времени2022, 88 минБесплатно
- 6.4
Астрал. 13-й этаж2022, 98 минБесплатно
- 7.2
Угонщики. Кровь на капоте2022, 99 минБесплатно
- 8.2
Новый парень моей жены2022, 89 минБесплатно
- 7.2
Ведьма. Деревня проклятых2019, 103 минБесплатно