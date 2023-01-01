Мальчик и птица (мультфильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
«Мальчик и птица» — мультфильм 2023 года, в котором рассказана трогательная история о борьбе и примирении с реальностью.
Мальчик Махито в свои годы уже пережил многое. Сначала Тихоокеанская война, затем трагическая гибель его матери в пожаре, после — долгая разлука с отцом, работающим на оборонном заводе. Махито вместе с мачехой уезжает в удаленное поместье, где за ним с первого же дня следит подозрительная цапля. Вскоре птица обратится к ребенку с неожиданным предложением.
Последует ли Махито за таинственным гостем из другого мира? Приглашаем смотреть «Мальчик и птица» онлайн на Wink и окунуться в магический мир Хаяо Миядзаки, где даже трудные ситуации превращаются в волшебное путешествие.
Мальчик и птица смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
ЖанрМультфильмы, Приключения, Драмы, Фэнтези, Аниме
КачествоFull HD
Время123 мин / 02:03
Рейтинг
- Режиссёр
Хаяо
Миядзаки
- ССАктёр
Сома
Сантоки
- МСАктёр
Масаки
Суда
- ААктриса
Аимён
- КСАктриса
Ко
Сибасаки
- ТКАктёр
Такуя
Кимура
- ДКАктёр
Дзюн
Кунимура
- ККАктёр
Каору
Кобаяси
- ДФАктриса
Дзюн
Фубуки
- КТАктриса
Кэйко
Такэсита
- СОАктриса
Синобу
Отакэ
- СААктриса
Савако
Агава
- Сценарист
Хаяо
Миядзаки
- ТСПродюсер
Тосио
Судзуки
- ГМПродюсер
Горо
Миядзаки
- КХПродюсер
Кодзи
Хосино
- СХАктёр дубляжа
Сёхэи
Хино
- ССАктёр дубляжа
Степан
Студилов
- ФРАктёр дубляжа
Федор
Редькин
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- ГКАктёр дубляжа
Георгий
Кармрян
- АЕАктриса дубляжа
Алиса
Ефименко
- ЕГАктриса дубляжа
Екатерина
Гершкович
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ЯСАктриса дубляжа
Яна
Смирнова
- ИСАктриса дубляжа
Ирина
Савина
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- АООператор
Ацуси
Окуи
- ДХКомпозитор
Дзё
Хисаиси
- ЕХРежиссёр дубляжа
Евгений
Хазов
- АМРежиссёр дубляжа
Анна
Мосолова
- СКПереводчик
Сергей
Козин
- АТПереводчик
Андрей
Трубицин