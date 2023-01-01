Мальчик и птица (мультфильм, 2023) смотреть онлайн

«Мальчик и птица» — мультфильм 2023 года, в котором рассказана трогательная история о борьбе и примирении с реальностью.



Мальчик Махито в свои годы уже пережил многое. Сначала Тихоокеанская война, затем трагическая гибель его матери в пожаре, после — долгая разлука с отцом, работающим на оборонном заводе. Махито вместе с мачехой уезжает в удаленное поместье, где за ним с первого же дня следит подозрительная цапля. Вскоре птица обратится к ребенку с неожиданным предложением.



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