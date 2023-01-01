Мальчик и птица
Wink
Фильмы
Мальчик и птица
9.02023, Kimitachi wa Dou Ikiru ka
Аниме, Мультфильмы123 мин18+
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Мальчик и птица (мультфильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

«Мальчик и птица» — мультфильм 2023 года, в котором рассказана трогательная история о борьбе и примирении с реальностью.

Мальчик Махито в свои годы уже пережил многое. Сначала Тихоокеанская война, затем трагическая гибель его матери в пожаре, после — долгая разлука с отцом, работающим на оборонном заводе. Махито вместе с мачехой уезжает в удаленное поместье, где за ним с первого же дня следит подозрительная цапля. Вскоре птица обратится к ребенку с неожиданным предложением.

Последует ли Махито за таинственным гостем из другого мира? Приглашаем смотреть «Мальчик и птица» онлайн на Wink и окунуться в магический мир Хаяо Миядзаки, где даже трудные ситуации превращаются в волшебное путешествие.

Мальчик и птица смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Мультфильмы, Приключения, Драмы, Фэнтези, Аниме
Качество
Full HD
Время
123 мин / 02:03

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мальчик и птица»