Готовясь уйти с должности, начальник полиции Хокинс расследует свое последнее дело, связанное с выброшенным на берег реки искалеченным трупом. Вместе с напарниками он отправляется на поиски жилья вероятной жертвы, доктора физики Портера. Добравшись до его дома, кажущегося заброшенным, они заходят внутрь. И то, что они там найдут, способно свести с ума.

Начальник полиции небольшого городка Джон Хокинс уже собирался оставить должность, как неожиданно в последние дни его службы на берегу местной реки обнаружили жутко изуродованное тело, будто пропущенное через мясорубку. Убитым оказался доктор Парсонс, гениальный физик, живший в загородном доме на другой стороне озера. Детектив Хокинс решает отправиться туда, но вместо понятного объяснения случившегося находит лишь еще больше темных тайн. Дом, куда он прибывает, использовался для леденящих кровь ритуалов, и с тех пор в нем поселилась могущественная сила зла.



Смогут ли полицейский и девушка, которая приехала с ним, спастись из зловещей хижины? Погрузитесь в атмосферу неописуемого ужаса вместе с картиной «Сбой времени», фильм 2022 года смотреть онлайн в хорошем качестве можно на нашем сервисе.

