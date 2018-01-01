Wink
Сбой времени
Актёры и съёмочная группа фильма «Сбой времени»

Актёры и съёмочная группа фильма «Сбой времени»

Режиссёры

Родриго Гудиньо

Rodrigo Gudiño
Режиссёр

Актёры

Аллан Хоуко

Allan Hawco
АктёрJohn Hawkins
Эмили Алатало

Emily Alatalo
АктрисаMeg Fullbright
Натали Браун

Natalie Brown
АктрисаLinda Parsons
Уэсли Френч

Wesley French
АктёрJacob Redgrave
Адам Кеннет Уилсон

Adam Kenneth Wilson
АктёрCole Parsons
Алекс Лайфсон

Alex Lifeson
АктёрAlex
Мэри Антонини

Mary Antonini
АктрисаConnie Parks
Ава Уайсс

Ava Weiss
АктрисаIsabelle Parsons
Дэвид Р. Картер

David R Carter
АктёрBurly Man
Элиза Пашт

Elisa Paszt
АктрисаAmy Lafoy

Продюсеры

Павел Патрики

Pavel Patriki
Продюсер
Джеймс Флер

James Fler
Продюсер
Жаклин Фриско

Jacquelyn Frisco
Продюсер
Грегор Габсбург

Gregor Habsburg
Продюсер

Актёры дубляжа

Георгий Кармрян

Актёр дубляжа
Александра Остроухова

Актриса дубляжа
Марина Гассан

Актриса дубляжа
Павел Дорофеев

Актёр дубляжа
Михаил Глушковский

Актёр дубляжа

Операторы

Эрик О

Eric Oh
Оператор

Композиторы

Слэш

Slash
Композитор