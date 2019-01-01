Ведьма. Деревня проклятых
Wink
Фильмы
Ведьма. Деревня проклятых
7.22019, Perempuan Tanah Jahanam
Ужасы, Детективы103 мин18+
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Ведьма. Деревня проклятых (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Пережив нападение странного человека с огромным ножом, Майя решает уехать из города в деревню, где у нее, как выяснилось, имеется большой дом. Девушка воспитывалась тетей и ничего не знала о родителях. Прибыв на место, Майя с подругой сразу находят фамильный особняк, который местные обходят стороной, и решают в нем переночевать. Кроме того, на близлежащем кладбище обнаруживается подозрительно большое количество детских могил.

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Информация

Страна
Индонезия, Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Детективы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ведьма. Деревня проклятых»

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