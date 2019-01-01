7.22019, Perempuan Tanah Jahanam
Ужасы, Детективы103 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Ведьма. Деревня проклятых (фильм, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Пережив нападение странного человека с огромным ножом, Майя решает уехать из города в деревню, где у нее, как выяснилось, имеется большой дом. Девушка воспитывалась тетей и ничего не знала о родителях. П�рибыв на место, Майя с подругой сразу находят фамильный особняк, который местные обходят стороной, и решают в нем переночевать. Кроме того, на близлежащем кладбище обнаруживается подозрительно большое количество детских могил.
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Информация
СтранаИндонезия, Южная Корея
КачествоFull HD
ЖанрыУжасы, Детективы
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ДАРежиссёр
Джоко
Анвар
- ТБАктриса
Тара
Басро
- МААктриса
Марисса
Анита
- АБАктёр
Арио
Баю
- Актриса
Кристин
Хаким
- АААктриса
Асмара
Абигаил
- КНАктёр
Кики
Нарендра
- АААктёр
Африан
Арис
- ЗХАктёр
Зидни
Хаким
- ФМАктриса
Фарадина
Муфти
- АААктёр
Абдуррахман
Ариф
- ДАСценарист
Джоко
Анвар
- ТХПродюсер
Тиа
Хасибуан
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- ВЗАктриса дубляжа
Василисса
Зайцева
- ГКАктёр дубляжа
Георгий
Кармрян
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- АГАктриса дубляжа
Анна
Горкина
- ИПХудожница
Изабель
Патрис
- ИТОператор
Ичал
Танджун
- ТМКомпозитор
Тони
Мерле
- АНКомпозитор
Агхи
Нароттама
- МТКомпозитор
Миан
Тиара