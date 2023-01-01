Уцелевший (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Отважный герой-одиночка пытается выжить и спасти ребенка на вражеской территории. Фильм «Уцелевший» уже доступен на Wink! Напряженный боевик от Джонни Стронга.
Действие картины разворачив�ается в Афганистане в 2021 году. Американский вертолет с командой спецназовцев сбит в горах. Единственным, кто уцелел, оказывается боец по имени Ричард Мирко, который решает завершить боевое задание по спасению миссионеров. На своем пути мужчина сталкивается с множеством опасностей, жестокостью врагов и суровыми погодными условиями. Вскоре выясняется, что миссионеров атаковали, и выжил только пятилетний ребенок. Отважному спецназовцу предстоит спасти малыша и преодолеть враждебную территорию афганской пустыни, заселенной повстанцами.
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Информация
Рейтинг
- УКРежиссёр
Уильям
Кауфман
- ДСРежиссёр
Джонни
Стронг
- ДСАктёр
Джонни
Стронг
- АДАктриса
Афина
Дернер
- РКАктёр
Радж
Кала
- СРАктёр
Сия
Ростами
- ТДАктёр
Тодд
Дженкинс
- ДОАктёр
Дэнни
Огастес
- МСАктёр
Майкл
Сауэрс
- ЭСАктёр
Эд
Спила
- АДАктёр
Адам
Дитрих
- СМАктёр
Стив
Мокейт
- ДССценарист
Джонни
Стронг
- УКСценарист
Уильям
Кауфман
- НКПродюсер
Николь
Кауфман
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- ДФАктриса дубляжа
Дарья
Фомичева
- ГКАктёр дубляжа
Георгий
Кармрян
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- НМАктёр дубляжа
Никита
Москалёв
- ДСМонтажёр
Джонни
Стронг
- ДСКомпозитор
Джонни
Стронг