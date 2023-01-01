Уцелевший
Wink
Фильмы
Уцелевший
8.62023, Warhorse One
Боевики, Драмы120 мин18+
Выживший после авиакатастрофы сержант должен не только выбраться с вражеской территории, но и спасти маленькую девочку

Уцелевший (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Отважный герой-одиночка пытается выжить и спасти ребенка на вражеской территории. Фильм «Уцелевший» уже доступен на Wink! Напряженный боевик от Джонни Стронга.

Действие картины разворачивается в Афганистане в 2021 году. Американский вертолет с командой спецназовцев сбит в горах. Единственным, кто уцелел, оказывается боец по имени Ричард Мирко, который решает завершить боевое задание по спасению миссионеров. На своем пути мужчина сталкивается с множеством опасностей, жестокостью врагов и суровыми погодными условиями. Вскоре выясняется, что миссионеров атаковали, и выжил только пятилетний ребенок. Отважному спецназовцу предстоит спасти малыша и преодолеть враждебную территорию афганской пустыни, заселенной повстанцами.

Присоединяйтесь к бескомпромиссной борьбе за выживание, где каждое действие может сыграть ключевую роль. Скорее включайте бодрый военный боевик «Уцелевший» — фильм (2023) смотреть онлайн в качестве хорошем можно прямо сейчас на Wink!

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Военные, Боевики, Драмы

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Уцелевший»

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