Уцелевший (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Отважный герой-одиночка пытается выжить и спасти ребенка на вражеской территории. Фильм «Уцелевший» уже доступен на Wink! Напряженный боевик от Джонни Стронга.



Действие картины разворачив�ается в Афганистане в 2021 году. Американский вертолет с командой спецназовцев сбит в горах. Единственным, кто уцелел, оказывается боец по имени Ричард Мирко, который решает завершить боевое задание по спасению миссионеров. На своем пути мужчина сталкивается с множеством опасностей, жестокостью врагов и суровыми погодными условиями. Вскоре выясняется, что миссионеров атаковали, и выжил только пятилетний ребенок. Отважному спецназовцу предстоит спасти малыша и преодолеть враждебную территорию афганской пустыни, заселенной повстанцами.



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