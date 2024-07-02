Улетные каникулы
Wink
Фильмы
Улетные каникулы
8.32023, Camp Hideout
Комедия, Семейный95 мин16+

Улетные каникулы (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Подросток-воришка прячется от своих бывших подельников в летнем лагере при церкви. Фильм «Улетные каникулы» — отвязная подростковая комедия в духе «Один дома» с участием Кристофера Ллойда.

У парня по имени Ной последний шанс не загреметь в колонию для несовершеннолетних преступников. Для этого ему надо всего лишь съездить в лагерь «Лесной олень» и попытаться не влипать в неприятности. Но социальный работник, ответственная за перевоспитание Ноя, не знает, что ее протеже и не думает всерьез исправляться. Автобус в лагерь стал для него лишь удобным способом спрятаться от полиции после неудачного ограбления. Теперь парня разыскивают не только стражи правопорядка, но и бывшие напарники, которых он подставил. Скоро весь лагерь окажется в опасности, если только Ной не придумает, как дать злодеям отпор.

Присоединиться к непутевому главному герою и его новым друзьям вы сможете, когда будете смотреть «Улетные каникулы» 2023 года онлайн на нашем видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Улетные каникулы»