Улетные каникулы (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Подросток-воришка прячется от своих бывших подельников в летнем лагере при церкви. Фильм «Улетные каникулы» — отвязная подростковая комедия в духе «Один дома» с участием Кристофера Ллойда.
У парня по имени Ной последний шанс не загреметь в колонию для несовершеннолетних преступников. Для этого ему надо всего лишь съездить в лагерь «Лесной олень» и попытаться не влипать в неприятности. Но социальный работник, ответственная за перевоспитание Ноя, не знает, что ее протеже и не думает всерьез исправляться. Автобус в лагерь стал для него лишь удобным способом спрятаться от полиции после неудачного ограбления. Теперь парня разыскивают не только стражи правопорядка, но и бывшие напарники, которых он подставил. Скоро весь лагерь окажется в опасности, если только Ной не придумает, как дать злодеям отпор.
Рейтинг
- ШОРежиссёр
Шон
Олсон
- КБАктёр
Корбин
Блю
- ИДАктёр
Итан
Дрю
- АЛАктриса
Аманда
Лейтон
- Актёр
Кристофер
Ллойд
- КОСценарист
Кэт
Олсон
- ДВПродюсер
Джейсон
Ву
- ФГПродюсер
Филлип
Глассер
- ГКАктёр дубляжа
Георгий
Кармрян
- ВТАктёр дубляжа
Влад
Токарев
- АГАктриса дубляжа
Анна
Горкина
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Войтюк
- ЕЕАктёр дубляжа
Егор
Евдокимов
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- Актёр дубляжа
Фёдор
Парамонов
- Актриса дубляжа
Анастасия
Фомичёва
- АРХудожница
Анна
Рэдмон
- ШОМонтажёр
Шон
Олсон
- ДБКомпозитор
Джейсон
Брандт
- ТОРежиссёр дубляжа
Татьяна
Одноробова