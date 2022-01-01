Угонщики. Кровь на капоте (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Два кузена и их знакомый-преступник отправляются в путешествие по Европе, чтобы попасть на «Формулу 1» в Барселоне. Чешская комедия о дружбе и любви к автомобилям.
Роман — владелец автомагазина, который уже давно не приносит прибыли. Прокормить семью ему удается только благодаря своему другу-угонщику, который иногда подбрасывает Роману нелегальную подработку. Эмиль, кузен Романа, досконально знает автобизнес и просто обожает машины, но испытывает проблемы в общении и карьере. Однако ему удается раздобыть два билета на гран-при «Формулы 1», которое пройдет в Барселоне. Так что Роману и Эмилю предстоит захватывающее путешествие по Европе, к которому неожиданно присоединяется друг-уголовник.
Что их ожидает в пути, расскажут «Угонщики. Кровь на капоте» — фильм 2022 года смотреть онлайн можно на Wink.
Рейтинг
- ЯПРежиссёр
Ян
Прушиновский
- РФАктёр
Робин
Ферро
- Актёр
Криштоф
Гадек
- ШКАктёр
Штепан
Козуб
- МДАктёр
Марек
Дэниэл
- АЛАктриса
Анна
Линхартова
- МДАктёр
Мирослав
Донутил
- ЭХАктриса
Эва
Хацурова
- МРАктёр
Михал
Резны
- НЯАктёр
Никола
Янкович
- ТВАктриса
Татьяна
Вильгельмова
- ЯПСценарист
Ян
Прушиновский
- ЯППродюсер
Ян
Прушиновский
- ОЗПродюсер
Ондрей
Зима
- ЗМПродюсер
Зузана
Мистрикова
- ЛОПродюсер
Любица
Ореховска
- ГКАктёр дубляжа
Георгий
Кармрян
- КДАктёр дубляжа
Кирилл
Дмитриев
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Глушковский
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- АПАктриса дубляжа
Анастасия
Портная