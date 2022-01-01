Угонщики. Кровь на капоте (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Два кузена и их знакомый-преступник отправляются в путешествие по Европе, чтобы попасть на «Формулу 1» в Барселоне. Чешская комедия о дружбе и любви к автомобилям.



Роман — владелец автомагазина, который уже давно не приносит прибыли. Прокормить семью ему удается только благодаря своему другу-угонщику, который иногда подбрасывает Роману нелегальную подработку. Эмиль, кузен Романа, досконально знает автобизнес и просто обожает машины, но испытывает проблемы в общении и карьере. Однако ему удается раздобыть два билета на гран-при «Формулы 1», которое пройдет в Барселоне. Так что Роману и Эмилю предстоит захватывающее путешествие по Европе, к которому неожиданно присоединяется друг-уголовник.



