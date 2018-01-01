Wink
Фильмы
Угонщики. Кровь на капоте
Актёры и съёмочная группа фильма «Угонщики. Кровь на капоте»

Актёры и съёмочная группа фильма «Угонщики. Кровь на капоте»

Режиссёры

Ян Прушиновский

Ян Прушиновский

Jan Prusinovský
Режиссёр

Актёры

Робин Ферро

Робин Ферро

Robin Ferro
АктёрEmil
Криштоф Гадек

Криштоф Гадек

Krystof Hádek
АктёрRoman
Штепан Козуб

Штепан Козуб

Štěpán Kozub
АктёрStetka
Марек Дэниэл

Марек Дэниэл

Marek Daniel
АктёрHolecek
Анна Линхартова

Анна Линхартова

Anna Kameníková
АктрисаIveta
Мирослав Донутил

Мирослав Донутил

Miroslav Donutil
АктёрNovácek
Эва Хацурова

Эва Хацурова

Eva Hacurová
АктрисаBílková
Михал Резны

Михал Резны

Michal Rezný
АктёрBogumil
Никола Янкович

Никола Янкович

Nikola Jankovic
АктёрKlimek
Татьяна Вильгельмова

Татьяна Вильгельмова

Tatiana Dyková
АктрисаJindra

Сценаристы

Ян Прушиновский

Ян Прушиновский

Jan Prusinovský
Сценарист

Продюсеры

Ян Прушиновский

Ян Прушиновский

Jan Prusinovský
Продюсер
Ондрей Зима

Ондрей Зима

Ondrej Zima
Продюсер
Зузана Мистрикова

Зузана Мистрикова

Zuzana Mistríková
Продюсер
Любица Ореховска

Любица Ореховска

Lubica Orechovská
Продюсер

Актёры дубляжа

Георгий Кармрян

Георгий Кармрян

Актёр дубляжа
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев

Актёр дубляжа
Михаил Глушковский

Михаил Глушковский

Актёр дубляжа
Константин Карасик

Константин Карасик

Актёр дубляжа
Анастасия Портная

Анастасия Портная

Актриса дубляжа