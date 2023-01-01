Я — кот (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

30-летняя женщина с разыгравшимся воображением решает, что ее новым парнем будет говорящий кот. Драмеди из Венгрии о поисках настоящей любви.



Фани — талантливый архитектор, но с личной жизнью у нее серьезные проблемы. Она потеряла отца в раннем детстве, и теперь не может строить отношения с мужчинами. Каждый раз, встретив потенциального спутника, она представляет, как он трагически умирает. Однажды в квартиру по соседству заселяется новый коллега по работе Михай, а вместе с ним его черный кот. К своему удивлению, Фани обнаруживает, что, в отличие от Михая, может слышать и понимать кошачью речь. Постепенно она перестает думать о чем-либо, кроме четвероногого питомца, который, к тому же, начинает оказывать ей внимание. Отношения Фани с котом точно не останутся без комментариев окружающих, тем более, что он мечтает о карьере рэпера.



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