Астрал. 13-й этаж (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Малайский хоррор о подростке со сверхспособностями, который защищает семью и друзей от кровожадного демона.
Юный Игбал унаследовал от матери умение общаться с потусторонним миром и изгонять из людей злых духов. Игбал скрывает свои особенности, чтобы не отпугнуть друзей. Когда его мать жертвует собой, чтобы спасти сына, парень винит себя в ее смерти и хочет навсегда забыть о своей силе. Отец Игбала устраивается помощником к соседу Джамилю — присматривать за парником с диковинными растениями. Единственное условие — не открывать загадочную дверь, запертую на несколько замков. Но Игбал в компании друзей все же пробирается в запретное помещение и выпускает наружу жестокого демона. Теперь ему предстоит снова применить свои способности, чтобы спасти близких.
Рейтинг
- ДСРежиссёр
Дэйн
Сэйд
- ИЭАктёр
Идан
Эйдан
- БПАктёр
Бронт
Паларае
- РИАктёр
Реми
Ишак
- ННАктриса
Надия
Нисса
- НХАктриса
Набила
Худа
- ЭААктриса
Эриза
Аллия
- АААктриса
Аманда
Ан
- ПЧАктриса
Перли
Чуа
- ДДАктёр
Джои
Дауд
- ФХАктёр
Файзал
Хуссейн
- ДССценарист
Дэйн
Сэйд
- ЮХПродюсер
Юсоф
Хаслам
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Войтюк
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ГКАктёр дубляжа
Георгий
Кармрян
- ЕЛАктриса дубляжа
Евдокия
Лаврухина
- АМАктриса дубляжа
Анна
Молева