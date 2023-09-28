Астрал. 13-й этаж (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
6.42022, Harum Malam
Ужасы98 мин18+

О фильме

Малайский хоррор о подростке со сверхспособностями, который защищает семью и друзей от кровожадного демона.

Юный Игбал унаследовал от матери умение общаться с потусторонним миром и изгонять из людей злых духов. Игбал скрывает свои особенности, чтобы не отпугнуть друзей. Когда его мать жертвует собой, чтобы спасти сына, парень винит себя в ее смерти и хочет навсегда забыть о своей силе. Отец Игбала устраивается помощником к соседу Джамилю — присматривать за парником с диковинными растениями. Единственное условие — не открывать загадочную дверь, запертую на несколько замков. Но Игбал в компании друзей все же пробирается в запретное помещение и выпускает наружу жестокого демона. Теперь ему предстоит снова применить свои способности, чтобы спасти близких.

Страна
Малайзия
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

4.6 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Астрал. 13-й этаж»