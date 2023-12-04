Испанская романтическая комедия о мужчине, нанявшем знаменитого ловеласа, чтобы тот соблазнил его жену. Диего хочет развестись с Люсией, но не знает, как ей об этом сказать. Он давно устал от постоянных недовольств и претензий, а в их отношениях не осталось того огня, благодаря которому Диего когда-то без памяти влюбился. Однако каждый раз, когда речь заходит об этом, он пугается и дает заднюю. Чтобы избежать неловкого разговора, Диего прибегает к услугам Флореса, который может вскружить голову любой женщине. План начинает работать, и Люсия, в жизни которой вновь появилась романтика, расцветает на глазах. Постепенно Диего вновь обнаруживает в себе угасшие было чувства к жене, но сможет ли он теперь ее вернуть? Об этом расскажет ромком «Новый парень моей жены» — фильм 2022 года смотреть онлайн можно на Wink

