Уже много лет демон Белая Змея медитирует в волшебном саду, пытаясь справиться с пустотой внутри себя. Сестра Зелёная Змея даёт ей нефритовую заколку, и воспоминания возвращаются.



500 лет назад генерал приказал собирать по всей Поднебесной змей, чтобы с помощью чёрной магии он смог забрать их сущность и стать могучим колдуном. Верховная змеиная демонесса отправила Белую Змею убить тирана, но попытка не удалась, и после схватки с боевым даосом девушка падает в пучину. Вскоре она приходит в себя в деревне змееловов, но не может вспомнить ни кто она такая, ни даже собственного имени. Нашедший её парень Сюань решает помочь красавице вернуть воспоминания, и новые знакомые отправляются в волшебную лавку, где была изготовлена её нефритовая заколка.

