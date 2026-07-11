Белая Змея (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Уже много лет демон Белая Змея медитирует в волшебном саду, пытаясь справиться с пустотой внутри себя. Сестра Зелёная Змея даёт ей нефритовую заколку, и воспоминания возвращаются.
500 лет назад генерал приказал собирать по всей Поднебесной змей, чтобы с помощью чёрной магии он смог забрать их сущность и стать могучим колдуном. Верховная змеиная демонесса отправила Белую Змею убить тирана, но попытка не удалась, и после схватки с боевым даосом девушка падает в пучину. Вскоре она приходит в себя в деревне змееловов, но не может вспомнить ни кто она такая, ни даже собственного имени. Нашедший её парень Сюань решает помочь красавице вернуть воспоминания, и новые знакомые отправляются в волшебную лавку, где была изготовлена её нефритовая заколка.
СтранаКитай
ЖанрМультфильм, Боевик, Мелодрама, Фэнтези
Время98 мин / 01:38
Рейтинг
- АВРежиссёр
Амп
Вон
- ЧЦРежиссёр
Чжао
Цзи
- ЧЧАктриса
Чжан
Чжэ
- ЯТАктёр
Ян
Тяньсян
- ЧХАктёр
Чжан
Хэ
- ЧСАктриса
Чжэн
Сяопу
- ЛЦАктриса
Лю
Цзылин
- ЧЯАктёр
Чжан
Яохань
- ЧБАктёр
Чжан
Бохэн
- МЧАктриса
Ма
Чэн
- ЧИАктёр
Чэн
Инь
- ЧЛАктёр
Чэнь
Линьшэн
- ГВСценарист
Гэри
Ван
- ЦДПродюсер
Цуй
Ди
- ГВПродюсер
Гэри
Ван
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- АААктриса дубляжа
Алёна
Андронова
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ПДАктёр дубляжа
Павел
Дорофеев
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- ГХКомпозитор
Го
Хаовэй