Карнифекс: Борьба за выживание (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Хоррор о столкновении человека с самым крупным хищником Австралии, которого уже давно считали вымершим. После масштабных лесных пожаров 2019 года австралийские биологи Бен и Грейс, а также документалистка Бэйли исследуют, как животные, сбежавшие от огня, возвращаются в привычную среду обитания. Таким образом Бэйли хочет отдать дань уважения своему брату, погибшему во время пожаров, а Бен — помочь сохранить вымирающие виды, а возможно и обнаружить неизвестную еще особь. К сожалению, желания имеют обыкновение сбываться, и вся троица вскоре натыкается на следы громадного хищника, к встрече с которым они не готовы. Кто из них переживет эту поездку, расскажет фильм «Карнифекс: Борьба за выживание» 2022 года, который можно смотреть на Wink.



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