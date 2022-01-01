Карнифекс: Борьба за выживание (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Хоррор о столкновении человека с самым крупным хищником Австралии, которого уже давно считали вымершим. После масштабных лесных пожаров 2019 года австралийские биологи Бен и Грейс, а также документалистка Бэйли исследуют, как животные, сбежавшие от огня, возвращаются в привычную среду обитания. Таким образом Бэйли хочет отдать дань уважения своему брату, погибшему во время пожаров, а Бен — помочь сохранить вымирающие виды, а возможно и обнаружить неизвестную еще особь. К сожалению, желания имеют обыкновение сбываться, и вся троица вскоре натыкается на следы громадного хищника, к встрече с которым они не готовы. Кто из них переживет эту поездку, расскажет фильм «Карнифекс: Борьба за выживание» 2022 года, который можно смотреть на Wink.
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Информация
Рейтинг
- ШЛРежиссёр
Шон
Лахифф
- АПАктриса
Александра
Парк
- ССАктриса
Сиси
Стрингер
- ГГАктёр
Гарри
Гринвуд
- ДГАктёр
Даррен
Гилшенан
- БРАктёр
Брендан
Рок
- ШГСценарист
Шанти
Гаджон
- ДГПродюсер
Джина
Госден
- ХЛПродюсер
Хелен
Лик
- ТМАктриса дубляжа
Татьяна
Манетина
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- ШЛМонтажёр
Шон
Лахифф