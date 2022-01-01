Посредники (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
История служителей церкви, промышляющих незаконной продажей брошенных детей. Молодая секс-работница Со-ен оставляет рядом с церковным бэби-боксом новорожденного сына и записку о том, что еще вернется. Обнаружив младенца, служители церкви Сан-хен и Дон-су решают продать его на черном рынке усыновления, как делали неоднократно. Вдруг мама малыша действительно возвращается и просит разрешить ей принять участие в поиске приемных родителей для него. Сан-хен, Дон-су и Со-ен отправляются искать усыновителей, не подозревая, что за ними следуют полицейские, цель которых взять торговцев детьми с поличным. Хотите узнать, чем закончится эта история? Включайте драму «Посредники» ― фильм смотреть онлайн можно в хорошем качестве на Wink.
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Информация
СтранаЮжная Корея
КачествоFull HD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
- ХКРежиссёр
Хирокадзу
Корээда
- СКАктёр
Сон
Кан-хо
- КДАктёр
Кан
Дон-вон
- Актриса
Пэ
Ду-на
- ЛДАктриса
Ли
Джи-ын
- Актриса
Ли
Джу-ён
- ПЧАктёр
Пак
Чи-ён
- ЛСАктёр
Лим
Сын-су
- ПХАктёр
Пэк
Хён-джин
- РГАктёр
Рю
Гён-су
- ССАктёр
Сон
Сэ-бёк
- ХКСценарист
Хирокадзу
Корээда
- ЛЮПродюсер
Ли
Ю-джин
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- ЮЯАктриса дубляжа
Юлия
Яблонская
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- ТМАктриса дубляжа
Татьяна
Манетина
- ЧСХудожник
Чхве
Сэ-ён
- ХКМонтажёр
Хирокадзу
Корээда
- ХГОператор
Хон
Гён-пхё
- ЧДКомпозитор
Чон
Джэ-иль