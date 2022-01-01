Посредники (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

История служителей церкви, промышляющих незаконной продажей брошенных детей. Молодая секс-работница Со-ен оставляет рядом с церковным бэби-боксом новорожденного сына и записку о том, что еще вернется. Обнаружив младенца, служители церкви Сан-хен и Дон-су решают продать его на черном рынке усыновления, как делали неоднократно. Вдруг мама малыша действительно возвращается и просит разрешить ей принять участие в поиске приемных родителей для него. Сан-хен, Дон-су и Со-ен отправляются искать усыновителей, не подозревая, что за ними следуют полицейские, цель которых взять торговцев детьми с поличным. Хотите узнать, чем закончится эта история? Включайте драму «Посредники» ― фильм смотреть онлайн можно в хорошем качестве на Wink.



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