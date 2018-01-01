Биография

Ли Джу-ён — южнокорейская актриса. Обладатель наград кинофестивалей в Пусане, Гояне, Сеуле, а также лауреат премий Asia Artist Awards и KBS Drama Awards. Родилась в городе Сувон 14 февраля 1992 года. Изначально не планировала становиться актрисой, поэтому после школы пошла учиться на факультет физкультуры и лишь спустя год поняла, что ошиблась с выбором профессии. Тогда он перевелась на актерское отделение, где и начала играть в студенческом театре. Ли Джу-ён прославилась после роли в дораме «Фея тяжелой атлетики», но перед этим она несколько лет снималась в короткометражках и играла эпизодических персонажей в фильмах. Затем был сериал «Класс Итэвон», который добавил актрисе популярности. На волне успеха ей предложили главную роль в фильме «Бейсболистка». Надежно закрепилась в амплуа девушки-пацанки, но вскоре захотела выйти за рамки этого образа. И такая возможность ей представилась в сериале «Времена», где она сыграла главную роль. Затем она приняла участие в ленте «Посредники», которая демонстрировалась в Каннах. Помимо съемок в кино, активно снимается в сериалах, в том числе и для онлайн-платформ, а также ее можно увидеть в нескольких клипах популярных корейских музыкантов.