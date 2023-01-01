Призрачный детектив (сериал, 2018) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+61 мин
Призрачный детектив
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+61 мин
Призрачный детектив
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+61 мин
Призрачный детектив
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+61 мин
Призрачный детектив
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
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Призрачный детектив
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
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Призрачный детектив
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
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Призрачный детектив
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
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Призрачный детектив
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
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Призрачный детектив
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
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Призрачный детектив
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
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Призрачный детектив
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
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Призрачный детектив
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
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Призрачный детектив
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
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Призрачный детектив
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+61 мин
Призрачный детектив
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+61 мин
Призрачный детектив
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
«Призрачный детектив» — сериал-триллер из Южной Кореи! Детективное агентство встречается с необычным преступником, который похищает детей...
Военного Ли Да Иля с позором увольняют со службы, а вдобавок у него умирает мать. Обстоятельства смерти кажутся герою очень загадочными — и он надеется разобраться с ними, устроившись к другу в детективное агентство. Туда же берут и одну очень интересную девушку, которая, кажется, что-то скрывает... Первое дело, которое должны раскрыть герои — найти пропавшую дочь богача. Идя по следу преступника, Ли Да Иль попадает в расставленную врагом ловушку...
Получится ли у бывшего военного остаться в живых? И что случится, если он узнает, кто стоит за похищениями? Смотреть «Призрачный детектив» — сериал 2018 года, приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыУжасы, Детективы, Триллеры
Рейтинг
- ЛДРежиссёр
Ли
Джэ-хун
- ЧДАктёр
Чхве
Даниель
- ЛДАктриса
Ли
Джи-а
- ПЫАктриса
Пак
Ын-бин
- Актриса
Ли
Джу-ён
- КВАктёр
Ким
Вон-хэ
- ЛДАктёр
Ли
Джэ-гюн
- ЮСАктёр
Ю
Су-бин
- ПЧАктриса
Пак
Чу-хи
- ЩДАктёр
Щин
Джэ-ха
- ЧДАктриса
Чхэ
Джи-ан
- ХБАктёр
Хён
Бон-щик
- КМАктёр
Ким
Мин-сан
- МРАктриса
Ми
Рам
- ЧБАктёр
Чон
Бэ-су
- КХАктриса
Киль
Хэ-ён
- СИАктриса
Со
И-су
- ХДАктриса
Хо
Джон-ын
- ЧЧАктриса
Чха
Чхон-хва
- ЕСАктриса
Е
Су-джон
- КДАктриса
Ким
Джу-рён
- ЛЁАктриса
Ли
Ён-и
- ХДСценарист
Хан
Джи-ван
- ЛГПродюсер
Ли
Гон-джун