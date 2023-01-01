Призрачный детектив (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

«Призрачный детектив» — сериал-триллер из Южной Кореи! Детективное агентство встречается с необычным преступником, который похищает детей...



Военного Ли Да Иля с позором увольняют со службы, а вдобавок у него умирает мать. Обстоятельства смерти кажутся герою очень загадочными — и он надеется разобраться с ними, устроившись к другу в детективное агентство. Туда же берут и одну очень интересную девушку, которая, кажется, что-то скрывает... Первое дело, которое должны раскрыть герои — найти пропавшую дочь богача. Идя по следу преступника, Ли Да Иль попадает в расставленную врагом ловушку...



Получится ли у бывшего военного остаться в живых? И что случится, если он узнает, кто стоит за похищениями? Смотреть «Призрачный детектив» — сериал 2018 года, приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!





Все сезоны сериала Призрачный детектив смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.