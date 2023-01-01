Призрачный детектив
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Призрачный детектив

Призрачный детектив (сериал, 2018) смотреть онлайн

8.72018, Oneului tamjeong 1 сезон
Детективы, Триллеры18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

«Призрачный детектив» — сериал-триллер из Южной Кореи! Детективное агентство встречается с необычным преступником, который похищает детей...

Военного Ли Да Иля с позором увольняют со службы, а вдобавок у него умирает мать. Обстоятельства смерти кажутся герою очень загадочными — и он надеется разобраться с ними, устроившись к другу в детективное агентство. Туда же берут и одну очень интересную девушку, которая, кажется, что-то скрывает... Первое дело, которое должны раскрыть герои — найти пропавшую дочь богача. Идя по следу преступника, Ли Да Иль попадает в расставленную врагом ловушку...

Получится ли у бывшего военного остаться в живых? И что случится, если он узнает, кто стоит за похищениями? Смотреть «Призрачный детектив» — сериал 2018 года, приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!

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Рейтинг

6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Призрачный детектив»

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