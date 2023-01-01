Призрачный детектив (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Бывший военный и помощница детектива встречаются в одном агентстве — каждый преследует свои цели, но смогут ли они найти похитителя детей? «Призрачный детектив» (2018) — таинственная история о потустороннем преступнике!



Расследуя дело о пропавших детях, бывший военный, а теперь детектив, попадает в опасную ловушку и становится призраком. Теперь его не видит никто, кроме помощницы, которой тоже есть что скрывать. Однако теперь им удается выяснить, что в похищениях виноват кто-то из потустороннего мира — загадочная женщина в красном платье, с которой есть счеты у каждого из героев...



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